В АТОР назвали готовые выдавать россиянам визы европейские страны

Туроператоры рассказали, в какие европейские страны россияне могут оформить визы уже сейчас, а также могут ли их получить туристы. Об этом сообщается на сайте АТОР во вторник, 25 мая.

Оформить разрешение на въезд путешественники могут оформить в визовом центре Великобритании, Болгарии и Греции. В Венгрию могут попасть зрители футбольных матчей чемпионата Европы при предъявлении пакета документов и билета на соревнование. Хорватия примет заявку на турвизу при подтверждении оплаты проживания.

Австрия и Германия оформляют разрешения на въезд только для тех россиян, которым необходимо воссоединиться с семьей, отправиться на лечение, работу или учебу. Туристам визы не выдают.

Дания принимает заявления на получение долгосрочных и краткосрочных виз только в «исключительных случаях гуманитарного характера», а Латвия — только для лечения, если визит согласован с Инспекцией здоровья страны.

Литва предлагает национальную визу в том случае, если цель приезда — работа (речь о водителях международных грузовых транспортных средств). В Польше выдадут разрешение на въезд водителям грузовиков, а также студентам, лицам, планирующих работать в стране и желающим воссоединиться с семьей.

Португалия предоставит разрешение на посещение страны спортсменам, сотрудникам НПО, а также тем, кто едет на лечение, с культурными или научными целями. Для деловых поездок, воссоединения с семьей и заключения брака выдаст визы Бельгия.

Испания возобновила прием документов для владельцев многолетних шенгенов, недвижимости, а также студентов, моряков, пилотов, спортсменов и бизнесменов. Нидерланды добавляют к этим категориям заявителей журналистов, ученых, студентов, близких родственников граждан Евросоюза (ЕС), а также нуждающихся в лечении.

Визовый центр Ирландии требует письменное подтверждение от посольства о том, что случай человека признан особым. Исключение составляют студенческие визы. В Италии готовы выдавать турвизы взамен тех, срок которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент.

Посетить Чехию могут россияне, доказавшие необходимость лечения или въезда по семейным обстоятельствам, а также сезонные рабочие и перевозчики грузов. Финляндия также добавила в эту категорию владельцев недвижимости и россиян, которые едут на похороны или собственную свадьбу.

Ранее, 20 мая, в АТОР сообщили, что страны Европы могут открыть границы для российских туристов уже летом. Если решение будет положительным, то при въезде в ЕС непривитым гражданам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19.