На создание травматологической поликлиники в Ижевске выделят 70 млн рублей

В Ижевске (Удмуртия) продолжается капитальный ремонт городской клинической больницы № 6. Минздраву республики выделят на эти цели дополнительные 73 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал первый зампред правительства Константин Сунцов.

Исходя из текста документа, на базе больницы будет создана травматолого-ортопедическая поликлиника. На ее оснащение, а также на проведение капремонта помещений предусмотрены 65,5 млн рублей, уточняет Udm-info.ru.

Еще около 7,5 млн рублей пойдут на благоустройство прилегающей территории. Общий объем бюджетных ассигнований, переданных минздраву, составит 73,087 млн рублей.

По данным Udm-info.ru, ремонт здания ГКБ №6, построенного в 1965 году, стартовал в 2019-м по проекту «Большой ремонт». В порядок уже привели терапевтическое, нефрологическое, ревматологическое, пульмонологическое отделения, лабораторию. В рамках «Большого ремонта» в Ижевске капитально ремонтируются еще восемь медучреждений, а это более 30 зданий.