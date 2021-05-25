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Член политбюро ЦК Компартии Китая передал Путину послание от Си Цзиньпина

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Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в ходе телефонного разговора передал президенту России Владимиру Путину устное послание от председателя КНР Си Цзиньпина с подтверждением курса на укрепление двусторонних связей Китая и Москвы, сообщила 25 мая пресс-служба Кремля.

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Владимир Путин в ответ попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом, информирует Кремль.

Путин 25 мая провел переговоры с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. «Акцентирована важная роль договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году», — говорится в сообщении.

Ранее, 19 мая, Путин и Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

В ходе церемонии Путин выразил уверенность в том, что впереди у России и Китая будет «еще много амбициозных и успешных двусторонних начинаний». Глава российского государства заявил о готовности и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий.

Китайский лидер со своей стороны предложил создать более открытую систему глобального энергетического управления.

4 мая РФ и Китай отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве гала-концертом, прошедшим 3 мая одновременно на площадках Больших театров Москвы и Пекина. О его продлении стороны договорились 23 марта.

Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года в Москве и вступил в силу в феврале 2002 года. Договор продлят еще на пять лет с февраля 2022 года, внеся в него некоторые дополнения, продиктованные качественными изменениями в современных российско-китайских отношениях.

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