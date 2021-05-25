В Москве выписали почти 2,7 тыс. штрафов водителям за разговоры за рулем

В Москве с начала 2021 года камеры зафиксировали 2693 водителя, которые использовали телефоны за рулем автомобиля. Об этом 25 мая сообщили в столичном дептрансе.

«Сообщение в пять слов — около 10 секунд. Автомобиль на скорости 100 км/ч за это время проедет 280 м. Расстояние, достаточное, чтобы при езде «вслепую» не заметить пешехода или неожиданно возникшее препятствие и не успеть среагировать», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ноябре 2020 года ГИБДД раскрыла методику наказания водителей за телефон за рулем. В частности, программный модуль системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360» делает не менее десяти фотографий высокого качества для того, чтобы точно определить наличие телефона в руках водителя и не спутать смартфон с другими предметами.

На основании полученных с помощью видеофиксации данных о нарушении выписываются штрафы. За разговор по мобильному телефону штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года.