Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США

В Москве выписали почти 2,7 тыс. штрафов водителям за разговоры за рулем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве с начала 2021 года камеры зафиксировали 2693 водителя, которые использовали телефоны за рулем автомобиля. Об этом 25 мая сообщили в столичном дептрансе.

Не надо грязи: за нечитаемый номер лишают прав
Пренебрежение автогигиеной может закончиться плачевно

«Сообщение в пять слов — около 10 секунд. Автомобиль на скорости 100 км/ч за это время проедет 280 м. Расстояние, достаточное, чтобы при езде «вслепую» не заметить пешехода или неожиданно возникшее препятствие и не успеть среагировать», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ноябре 2020 года ГИБДД раскрыла методику наказания водителей за телефон за рулем. В частности, программный модуль системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360» делает не менее десяти фотографий высокого качества для того, чтобы точно определить наличие телефона в руках водителя и не спутать смартфон с другими предметами.

На основании полученных с помощью видеофиксации данных о нарушении выписываются штрафы. За разговор по мобильному телефону штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021