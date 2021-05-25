Высокую пожароопасность прогнозируют в Нижегородской области

Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни. По данным МЧС, из-за неблагоприятных погодных условий возрастает риск возгораний в лесах и на торфяниках.

В ведомстве сообщили, что при распространении пожаров есть риск, что огонь доберется до населенных пунктов и повредит линии электропередач и связи. В регионе прогнозируют чрезвычайные ситуации, но не выше муниципального уровня. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Высокая пожароопасность ожидается с 26 по 29 мая. Нижегородцев просят не поджигать мусор в садах, а также не разводить костры рядом с лесными массивами. Кроме того, действует запрет на посещение лесов.

Также запрет на посещение лесов до 10 июня продлили в Тюмени. Ситуация связана со сложной пожарной обстановкой, за сутки выявлено 20 возгораний общей площадью 180 га.