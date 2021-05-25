Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии, находящиеся у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Об этом во вторник, 25 мая, заявили в минобороны Армении.

«25 мая около 14:20 в приграничной части села Верин Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции», — говорится в сообщении, появившемся в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Отмечается, что подробности инцидента уточняются.

13 мая Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. армянского премьера Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, подписанному по завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

19 мая Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой. Стороны уделили внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

На следующий день Пашинян заявил о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, на армянской территории всё еще остается около 500–600 азербайджанских военных. Пашинян подчеркнул, что они должны покинуть территорию Армении, добавив, что продолжаются поиски политических путей решения проблемы и делается всё для того, чтобы не допустить военной эскалации.

Тогда же Алиев заявил, что Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения между странами.