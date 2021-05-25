Больше 1 тыс. жителей Тверской области пострадали от укусов клещей

С начала сезона в ТВерской области свыше 1 тыс. человек обратились к врачам с укусами клещей. Только за неделю выявлено 452 случая.

По данным Роспотребнадзора, пострадали 342 ребенка с начала сезона и 145 детей за неделю. В ведомстве отмечают, что 28% исследованных клещей являлись переносчиками боррелиоза. У четырех вредителей выявлен возбудитель моноцитарного эрлихиоза. Еще в двух случаях клещи переносили гранулоцитарный анаплазмоз. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Акарицидная обработка проведена на площади 81 га. Тем не менее на территории одного из детских лагерей в ходе мониторинга обнаружены живые клещи. Организация должна провести повторную обработку.

Накануне сообщалось, что в Карелии зафиксировали рост количества пострадавших от укусов клещей. За медицинской помощью обратились 825 человек, в том числе 131 ребенок.