В Центре Чумакова задумались о строительстве новой производственной базы

Для производства вакцины «КовиВак», возможно, удастся создать отдельное производство в Кировской области, рассказал в интервью «Известиям» директор Федерального центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Вполне возможно, удастся создать отдельное производство, но это слишком долго и затратно, потому что всё же мы имеем дело со II группой патогенности, живым вирусом. Для этого надо фактически построить заново второй институт», — отметил ученый.

Он пояснил, что производство может быть размещено в Кировской области.

«У нас есть небольшой филиал в Кирове. Кировская область — родина иммунобиологии, там в маленьком городке [советский ученый Зинаида] Ермольева сделала пенициллин. Там бывшие военные объекты — есть инфраструктура, которую можно было бы использовать. Это пока только наше предложение, а дальше должно последовать серьезное стратегическое правительственное решение», — сказал Ишмухаметов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний «КовиВака»