Вспышку АЧС выявили в двух районах Ростовской области

На территории Верхнедонского и Кашарского районов Ростовской области зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

По данным ведомства, в Верхнедонском районе трупы диких кабанов были найдены в станице Казанской и около хутора Рубеженский. В Кашарском районе заболевание настигло животных недалеко от села Верхнесвечниково, пишет RostovGazeta.

Взятые у животных пробы для анализа показали наличие африканской чумы свиней. В ближайшее время в населенных пунктах планируется провести специальные мероприятия, направленные на исключение распространения заболевания. Также там введут ограничения.

Ранее в мае сообщалось, что в Труновском районе Ставропольского края завершено расследование уголовного дела, возбужденного после крупной вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в сентябре 2019 года. По данным прокуратуры, чиновники, узнав о вспышке АЧС, попытались скрыть этот факт, а мясо забитых животных допустили к реализации. Фигуранты предстанут перед судом.