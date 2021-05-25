Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США

Синоптики спрогнозировали спад жары в Башкортостане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спад жары в Башкортостане ожидается в середине текущей недели. По данным синоптиков, дневная температура опустится до +24 градусов.

На текущий момент воздух прогревается более чем до +32 градусов. В Уфе до 22:00 перекрыли движение по старому Бельскому мосту для уменьшения динамической нагрузки. Лишь на севере республики отмечается температура +27 градусов.

Согласно прогнозам, 26 мая ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем осадки не ожидаются. В дневные часы на юго-востоке республики потеплеет до +32 градусов. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

27 мая ночью температура опустится до +5...+10 градусов, на юге — до +15 градусов. Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил выпадение снега в июне в Москве. По его словам, также в первый месяц лета бывают заморозки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021