Синоптики спрогнозировали спад жары в Башкортостане

Спад жары в Башкортостане ожидается в середине текущей недели. По данным синоптиков, дневная температура опустится до +24 градусов.

На текущий момент воздух прогревается более чем до +32 градусов. В Уфе до 22:00 перекрыли движение по старому Бельскому мосту для уменьшения динамической нагрузки. Лишь на севере республики отмечается температура +27 градусов.

Согласно прогнозам, 26 мая ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем осадки не ожидаются. В дневные часы на юго-востоке республики потеплеет до +32 градусов. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

27 мая ночью температура опустится до +5...+10 градусов, на юге — до +15 градусов. Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил выпадение снега в июне в Москве. По его словам, также в первый месяц лета бывают заморозки.