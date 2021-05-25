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В Москве рассказали о застройке бывшей промышленной зоны «Октябрьское Поле»

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Жилой район с двумя детсадами на 200 мест, школой и поликлиникой со стоматологией появится на месте бывшей промзоны «Октябрьское Поле», расположенной на северо-западе Москвы. Об этом «Известиям» во вторник, 25 мая, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Согласно условиям договора, подписанного в прошлом году, все работы между инвестором и городом должны быть завершены к 2026 году. По словам Ефимова, застройщик уже приступил к строительству школы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в свою очередь отметил, что при согласовании проекта планировки комплексного развития бывшей промзоны «Октябрьское Поле» перечень социальных объектов определялся исходя из потребностей района и его жителей.

Так, по его словам, возводимая в районе школа рассчитана на 800 учащихся. Ее планируют открыть уже через два года. Поликлиника со стоматологией, рассчитанная на 150 посещений в смену, будет пристроена к жилому дому. Его строительство уже также ведется.

Кроме того, как отметил Тихонов, Мосгосэкспертиза уже выдала разрешение на строительство детского сада и четырех корпусов жилых домов.

«Четыре 25-этажных корпуса рассчитаны на 912 квартир, в них предусмотрена одноуровневая подземная автостоянка, встроенно-пристроенные нежилые помещения и детские образовательные учреждения на 100 воспитанников», — добавила генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

По ее словам, на первых этажах жилых корпусов будут размещены помещения для предприятий торговли и сферы услуг.

Всего в рамках реорганизации территории бывшей промышленной зоны будет возведена недвижимость общей площадью более 170 тыс. кв. м, отметил Ефимов. Реорганизация «Октябрьского поля» проходит в рамках проекта «Индустриальные кварталы», предполагающего обновление территории боле 120 бывших промышленных зон города. Проект вписывается в концепцию «умных городов», в основе которой лежит идея формирования жилой застройки со всей сопутствующей инфраструктурой и использованием разнообразных информационных технологий для более эффективного функционирования служб и систем

С 2018 года в столице реализуется еще одна программа по благоустройству — «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки

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