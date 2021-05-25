Украина предложила иностранным авиакомпаниям перестроить маршруты полетов

Украина предложила иностранным государствам перестроить маршруты авиаперелетов через ее воздушное пространство. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в министерстве инфраструктуры страны.

По словам главы ведомства Александра Кубракова, киевские власти высоко ценят безопасность пассажиров и авиации.

«События в Белоруссии стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача — оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством», — приводятся слова министра на сайте Мининфраструктуры.

Как добавил Кубраков, Украина выражает готовность поддержать государства и частные компании в процессе перестройки маршрутов лайнеров.

Ранее во вторник на Украине заявили, что страна с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Госпогранслужба Украины уже получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в республику, в таможенных пунктах аэропортов. Решение принято из-за инцидента с самолетом Ryanair.

В свою очередь в Минске назвали такое решение абсурдным, так как Киев не привел убедительных обоснований. В посольстве Белоруссии выразили надежду на возобновление уважительного межгосударственного общения, которое отвечает взаимным интересам.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.