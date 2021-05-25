Жители Ульяновской области пожаловались на нашествие таежной мошки

Жители Ульяновской области пожаловались на расширение географии обитания черной таежной мошки. Большое число укусов зарегистрировано в Сурском районе.

По данным специалистов, от укусов пошек погибли девять коров в Выползово и одна в Астрадамовке. В тех же населенных пунктах покусаны несколько человек. Теперь массовые случаи укусов регистрируются в поселке Сурском. По словам заместителя главного врача по медицинской части Сурской районной больницы Татьяны Разиновой, от укусов пострадали 12 человек за неделю, одна женщина была госпитализирована. Об этом пишет ulpravda.ru. В прежние годы черные таежные мошки в Сурском замечены не были.

Разинова подчеркнула, что за помощью к медикам необходимо обращаться при появлении озноба и одышки после укуса. Также неблагоприятным симптомом является повышение температуры тела. После укуса на теле могут появляться различные высыпания — волдыри, уплотнения, в месте укуса происходит онемение кожных покровов. Врачи рекомендуют обработать место укуса хлоргексидином. При склонности к аллергии необходимо принять антигистаминный препарат.