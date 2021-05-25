Глава ЦИК Белоруссии раскрыла детали референдума по конституции

В ходе референдума по проекту обновленной конституции Белоруссии гражданам республики предложат ответить на один вопрос о согласии с новой редакцией основного закона страны. Об этом во вторник, 25 мая, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина.

«Это, конечно, будет один вопрос, потому что все изменения, которые закладываются в конституцию, невозможно заложить в бюллетень. Поэтому там будет, скорее всего, вопрос: «Согласны ли вы с новой редакцией конституции?». Да или нет. Один вопрос, на который в той или иной графе нужно поставить галочку», — цитирует ее «РИА Новости».

С проектом конституции граждане смогут ознакомиться через средства массовой информации, отметила Ермошина.

«Может, будут еще какие-то дополнительные возможности использованы, благодаря сети интернет», — допустила глава Центризбиркома республики.

По ее словам, дата проведения референдума не будет привязана к какой-то другой избирательной кампании.

«Это будет политическое решение, сейчас референдум ни с чем не связан. Но коль глава государства на Всебелорусском собрании говорил о январе-феврале следующего года, то на это надо и ориентироваться. Дело в том, что на подготовку и проведение референдума, в отличие от выборов, требуется только 30 дней. Это подготовка чисто техническая, потому что сама кампания, если мы говорим о январе, то, значит, референдум будет назначен в декабре, если мы говорим о феврале, то, значит, он будет назначен в январе. Тогда будут создаваться и территориальные, и участковые комиссии, и проект конституции будет публиковаться», — объяснила Ермошина.

В апреле Ермошина сообщала, что референдум по поправкам в конституцию планируют провести в Белоруссии в январе-феврале 2022 года.

15 марта белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что в стране начала работу комиссия по подготовке поправок в конституцию. Решение о ее формировании было принято на VI Всебелорусском народном собрании 12 февраля.

Тогда же Лукашенко не исключил, что референдум по проекту обновленной конституции страны могут провести совместно с местными выборами в январе 2022 года.

За день до этого Лукашенко указал, что проект нового Основного закона страны будет готов в течение года. Он отметил, что документ всенародно обсудят до конца года, а последнюю, третью, редакцию обновленной конституции вынесут на референдум.