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Глава ЦИК Белоруссии раскрыла детали референдума по конституции

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В ходе референдума по проекту обновленной конституции Белоруссии гражданам республики предложат ответить на один вопрос о согласии с новой редакцией основного закона страны. Об этом во вторник, 25 мая, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина.

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Референдум планируют провести уже в декабре

«Это, конечно, будет один вопрос, потому что все изменения, которые закладываются в конституцию, невозможно заложить в бюллетень. Поэтому там будет, скорее всего, вопрос: «Согласны ли вы с новой редакцией конституции?». Да или нет. Один вопрос, на который в той или иной графе нужно поставить галочку», — цитирует ее «РИА Новости».

С проектом конституции граждане смогут ознакомиться через средства массовой информации, отметила Ермошина.

«Может, будут еще какие-то дополнительные возможности использованы, благодаря сети интернет», — допустила глава Центризбиркома республики.

По ее словам, дата проведения референдума не будет привязана к какой-то другой избирательной кампании.

«Это будет политическое решение, сейчас референдум ни с чем не связан. Но коль глава государства на Всебелорусском собрании говорил о январе-феврале следующего года, то на это надо и ориентироваться. Дело в том, что на подготовку и проведение референдума, в отличие от выборов, требуется только 30 дней. Это подготовка чисто техническая, потому что сама кампания, если мы говорим о январе, то, значит, референдум будет назначен в декабре, если мы говорим о феврале, то, значит, он будет назначен в январе. Тогда будут создаваться и территориальные, и участковые комиссии, и проект конституции будет публиковаться», — объяснила Ермошина.

В апреле Ермошина сообщала, что референдум по поправкам в конституцию планируют провести в Белоруссии в январе-феврале 2022 года.

15 марта белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что в стране начала работу комиссия по подготовке поправок в конституцию. Решение о ее формировании было принято на VI Всебелорусском народном собрании 12 февраля.

Тогда же Лукашенко не исключил, что референдум по проекту обновленной конституции страны могут провести совместно с местными выборами в январе 2022 года.

За день до этого Лукашенко указал, что проект нового Основного закона страны будет готов в течение года. Он отметил, что документ всенародно обсудят до конца года, а последнюю, третью, редакцию обновленной конституции вынесут на референдум.

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