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В МИДе сравнили политику США с телефонным пранком

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующую власть республики.

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«Уровень политической мысли не уступает телефонному пранку. Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза «Пусси Райот». На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: «Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?» — написала Захарова в Facebook во вторник, 25 мая.

Ранее, 24 мая, Белый дом сообщил, что Салливан в телефонном разговоре с Тихановской заявил, что США и страны Евросоюза (ЕС) привлекут к ответственности белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко.

Отмечалось, что Салливан также осудил инцидент с самолетом Ryanair в минском аэропорту и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Впоследствии данная информация не подтвердилась. На борту самолета находился Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасредства.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

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