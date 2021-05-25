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«Белавиа» разъяснила порядок действий пассажирам отмененных рейсов 

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Авиакомпания «Белавиа» 25 мая разъяснила порядок действий пассажирам, чьи рейсы были отменены после инцидента с самолетом Ryanair.

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«На данный момент мы были вынуждены отменить полеты в Вильнюс, Лондон, Париж. Если появится официальная информация по другим запретам, мы обязательно оперативно опубликуем новости на сайте и в социальных сетях», — уточняется в сообщении, опубликованном в Facebook компании.

Прежде всего, отметили в «Белавиа», необходимо проверить актуальную информацию о рейсе на сайте компании. В случае отмены рейса пассажиры смогут вернуть или обменять билет без штрафов в течение 12 месяцев с момента его покупки, для чего нужно обратиться по месту покупки авиабилета.

Также в компании предложили пассажирам не отменять полеты совсем, а переносить даты вылета на более поздние сроки.

В компании добавили, что из-за ситуации с отменой рейсов специалистам службы поддержки поступает много сообщений. «Нам жаль, что всем пришлось столкнуться с такой неопределенной ситуацией. Верим в лучшее», — резюмировал авиаоператор.

25 мая стало известно, что полеты над Белоруссией приостановили авиакомпании Austrian Airlines, Finnair и Air France, ранее от полетов в воздушном пространстве страны отказались авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Германии (Lufthansa), Нидерландов (KLM), Австралии (Australian Airlines) и испанская авиакомпания Iberia.

С 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией и Украина. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, Госпогранслужба Украины уже получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в республику, в таможенных пунктах аэропортов.

Приостановке авиасообщения предшествовал инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. На саммите ЕС 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

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