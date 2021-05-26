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Врач заявил о важности вакцинации в условиях пандемии COVID-19

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В текущем году врачи научились лучше диагностировать и лечить коронавирусную инфекцию, несмотря на ее непредсказуемость, заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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«Мы извлекли много уроков, стали лучше диагностировать и лечить инфекцию, несмотря на непредсказуемость заболевания. Основное, что уже есть сейчас, но чего не было осенью 2020-го, — есть вакцины. Есть в свободном доступе, для всех граждан РФ <...> Сейчас у нас есть средство предупреждения тяжелого заболевания, которого раньше не было и которым мы не пользуемся», — сказал он в беседе с «Известиями».

25 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавирусной инфекции должны быть привиты 60% взрослого населения страны.

Министр также заявил, что переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах России может вакцинация. Он отметил, что врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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