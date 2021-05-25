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На Украине впервые будут судить депутата рады за «кнопкодавство»

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На Украине было завершено досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины. Об этом 25 мая сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

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По данным бюро, в феврале 2020 года депутат, чье имя не называется, во время рассмотрения поправок к законопроекту трижды проголосовал в поддержку поправок за других депутатов, которые в то время отсутствовали в зале парламента.

Обвинительный акт в отношении парламентария был направлен в суд во вторник, 25 мая текущего года.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе прошлого года в Украине вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты страны в отношении обеспечения личного голосования народных депутатов во время пленарных заседаниях Верховной рады.

Данные изменения устанавливают уголовную ответственность за так называемое неличное голосование народного депутата.

Накануне стало известно, что депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко, встретившегося в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исключили из парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

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