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Депутат ФРГ заявил о причастности спецслужб Запада к посадке самолета Ryanair

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Ситуация с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске была спровоцирована Западом. Такое мнение 25 мая высказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

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Гердт отметил, что страны Запада изначально могли преследовать одну цель — запретить полеты белорусских компаний над пространством Евросоюза (ЕС).

«Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада. Но так вестись и так ловиться на этом… Это, конечно, непростительно», — цитирует Гердта сайт «360.ru».

Немецкий депутат отметил, что задержание блогера не стоило обострения ситуации, которое сейчас происходит. Решение стран Запада Гердт назвал «не совсем адекватным».

Ранее в этот день в Кремле выразили сожаление относительно решения ряда стран о прекращении авиаперелетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair. Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал русофобией заявления о якобы причастности РФ к ситуации с самолетом Ryanair. По его словам, за ними стоит лишь идея вновь обвинить Россию в чем-либо.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

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