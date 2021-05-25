Один человек погиб и трое пострадали при ДТП в Псковской области

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Порховском районе Псковской области. Травмы получили четыре человека, один из них скончался.

Авария произошла на автодороге Псков–Новгород утром 25 мая. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Audi, двигаясь со стороны Порхова, при повороте налево столкнулся с машиной Lexus, которая ехала из Пскова.

Водитель Audi и три его пассажирки получили травмы. Одна из девушек, доставленная в областную больницу, скончалась. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении автобуса и тягача на севере Красноярского края. Травмы получили не менее шести человек. Отмечается, что тягач с тралом из-за заноса допустил столкновение с «ПАЗом», который двигался во встречном направлении.