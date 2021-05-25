Глава МИД Мальты разъяснил условия въезда россиян в страну

Туристам из России необходимо будет соблюдать те же требования при посещении Мальты, что и другим путешественникам. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил министр иностранных дел страны Эварист Бартоло после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В новом туристическом сезоне к российским туристам, как и ко всем остальным туристам, будут применяться те же протоколы и процедуры. Также это касается и вакцинации», — пояснил он.

По словам Бартоло, сильное влияние на экономику Мальты оказало снижение туристического потока на фоне пандемии коронавируса, и власти страны стремятся к его восстановлению и привлечению путешественников, в том числе из РФ.

Кроме того, министр указал на стремления Мальты сотрудничать с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) для ускорения регистрации вакцин, включая «Спутник V» на территории ЕС. И, хотя получение лицензии является сложным и длительным процессом, власти осознают его влияние на восстановление турпотока.

23 мая Бартоло заявил, что ЕМА может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» до конца июня. Министр выразил уверенность, что после сертификации «Спутника V» в ЕС у российских туристов «вообще не будет проблем» с посещением Мальты.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность «Спутника V» в конце июня или в июле.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.