«ВКонтакте» поможет заботиться о домашних животных в новом сервисе «Питомцы»

«ВКонтакте» представляет сервис «Питомцы», который поможет заботиться о домашних животных. Пользователи смогут завести паспорта своих любимцев, а также начать следить за графиком их вакцинации прямо в VK.

С «Питомцами» намного легче держать под рукой всю самую важную информацию о домашних животных и узнавать больше об уходе за ними. Кроме того, станет проще планировать необходимые процедуры: мини-приложение напомнит о прививках и приеме лекарств, поможет запланировать поход к ветеринару.

В ближайшее время пользователи смогут делиться важными моментами из жизни любимцев, собранными в сервисе, в историях или записях на своей странице. Также в будущем «Питомцы» дополнятся справочником по экстренным ситуациям со списком ближайших ветеринарных клиник, возможностью онлайн-покупки корма и генерации QR-кода профиля владельца животного — его можно разместить на ошейнике.

Сервис будет полезен и тем, кто только планирует завести домашнее животное. В экспертных статьях, подготовленных редакцией проекта «Питомцы Mail.ru», можно узнать о том, как выбирать любимцев и ухаживать за ними. А чтобы найти четвероногого друга, достаточно перейти на специализированные ресурсы, в том числе на платформы для поиска питомцев в приютах.

Генеральным партнером нового сервиса стал бренд Purina.

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «ВКонтакте», владелец милого бигля Зайфера:

«Результаты исследований показывают: хотя бы одно домашнее животное есть у 73% россиян. А по оценкам «ВКонтакте», больше 10 млн жителей нашей страны регулярно участвуют в тематических обсуждениях, связанных со своими любимцами, публикуют посты и комментарии. Поэтому мы решили создать удобный сервис, который поможет владельцам питомцев сделать уход за ними более простым».

По итогам 2020 года активная аудитория мини-приложений «ВКонтакте» превысила 33 млн человек в месяц.