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«Автодор» повысит скоростной режим на двух участках трассы М-11 «Нева»

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«Автодор» планирует в июне повысить скоростной режим двух участках трассы М-11 «Нева», сообщила 25 мая пресс-служба компании.

Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости
Где водителям разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч

«Увеличить разрешенную скорость движения планируется на отрезках с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях и с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с учетом участков, где уже действует такой режим, водители легковых автомобилей смогут проехать со скоростью 130 км/ч в общей сложности 571 км дороги. Все участки «Невы» с 59-го км до Санкт-Петербурга освещены, дорога оборудована камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями, указали в «Автодоре».

По данным компании, общая протяженность участков дорог в ведении «Автодора» с повышенным скоростным режимом составляет 781 км, на 418 из них действует скоростной режим в 110 км/ч, еще на 363 км — 130 км/ч, и скоростной лимит планируется постепенно повышать там, где транспортно-эксплуатационные показатели и условия движения отвечают необходимым требованиям.

Повышенная скорость способствует увеличению пропускной способности, равномерности движения транспортного потока и сокращению времени в пути. На таких участках водителям не нужно совершать лишние перестроения и маневры, что в конечном итоге обеспечивает необходимую безопасность на дороге при условии соблюдения водителями ПДД, подчеркнули в «Автодоре».

Общая протяженность трассы М-11 «Нева» составляет 669 км, максимальная разрешенная скорость на ней составляет 110 км/ч, на нескольких участках можно ехать со скоростью до 130 км/ч. Стоимость проезда по всей М-11 составляет порядка 2 тыс. рублей для легковых автомобилей.

Ранее, в феврале, сообщалось, что россияне стали чаще пользоваться платными трассами. По информации «Автодора», в 2020 году интенсивность движения на платных участках выросла на 5,6% по сравнению с 2019 годом.

Лидером прошлого года стала трасса М-4 «Дон», по ней проехало более 111 млн транспортных средств.

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