Бульвар Маяковского в Красноярске могут открыть раньше срока

На правобережье Красноярска полным ходом идет благоустройство бульвара Маяковского. Подготовительные работы позади и сейчас подрядчик приступил к созданию тротуаров и монтажу бортового камня. Как отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина, благоустройство территории ведется с опережением графика, однако местным жителям придется потерпеть и обходить бульвар через дворы.

Согласно проекту, здесь должны появиться сцена, культурно-выставочное пространство, а также зоны для игры и отдыха, передает ИА KrasnoyarskMedia. Также бульвар Маяковского должен стать частью Вавиловского паркового кольца, куда также войдут набережная за ТЦ «Красноярье», площадь Маяковского, улица Вавилова, переулок Вузовский и сквер «Энтузиастов».

В течение 2021 года в Красноярске построят две дороги. Так, первая проезжая часть будет пролегать к новому детсаду по улице Мате Залки. В настоящее время строительство четырехполосной дороги уже началось. Планируется, что к июлю будет готова проезжая часть, после чего начнется обустройство тротуаров. Вторая дорога также появится у детсада, но на этот раз в микрорайоне Тихие Зори. В данном случае детсад на 270 мест все еще строится, а начало возведения проезжей части начнется в скором времени. Работы по созданию дороги должны завершиться до конца года.