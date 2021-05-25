Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США

Бульвар Маяковского в Красноярске могут открыть раньше срока

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На правобережье Красноярска полным ходом идет благоустройство бульвара Маяковского. Подготовительные работы позади и сейчас подрядчик приступил к созданию тротуаров и монтажу бортового камня. Как отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина, благоустройство территории ведется с опережением графика, однако местным жителям придется потерпеть и обходить бульвар через дворы.

Согласно проекту, здесь должны появиться сцена, культурно-выставочное пространство, а также зоны для игры и отдыха, передает ИА KrasnoyarskMedia. Также бульвар Маяковского должен стать частью Вавиловского паркового кольца, куда также войдут набережная за ТЦ «Красноярье», площадь Маяковского, улица Вавилова, переулок Вузовский и сквер «Энтузиастов».

В течение 2021 года в Красноярске построят две дороги. Так, первая проезжая часть будет пролегать к новому детсаду по улице Мате Залки. В настоящее время строительство четырехполосной дороги уже началось. Планируется, что к июлю будет готова проезжая часть, после чего начнется обустройство тротуаров. Вторая дорога также появится у детсада, но на этот раз в микрорайоне Тихие Зори. В данном случае детсад на 270 мест все еще строится, а начало возведения проезжей части начнется в скором времени. Работы по созданию дороги должны завершиться до конца года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021