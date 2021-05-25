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В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак»

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Новосибирская область получила первые 3,9 тыс. компонентов вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 25 мая.

«Неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний «КовиВака»
Директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов — о сложностях выделения промышленных штаммов, новых реакторах-бочках и расширении института

«Первую партию вакцины распределят во все медицинские организации Новосибирской области, где организованы пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения», — сказано в сообщении.

Всего в регион поступило более 353 тыс. доз препаратов «ГамКовидВак» (он же «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По состоянию на среду однократно вакцинировано более 290 тыс. жителей области, привиты двукратно и завершили курс вакцинации более 213 тыс. человек.

В Новосибирской области развернуто 95 пунктов вакцинации во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах. Кроме того, сформировано 87 выездных бригад.

Ранее, 25 мая, директор разработавшего вакцину Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что третья стадия испытаний «КовиВака» может начаться через неделю. Точная дата зависит от решения Министерства здравоохранения.

В рамках третьей стадии будут проводиться исследования на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями пациентах.

«КовиВак» стала третьей российской вакциной от коронавируса после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». О регистрации препарата в конце февраля объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего в РФ зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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