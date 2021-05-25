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В Сочи спасли терпящие бедствие яхты

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Терпящую бедствие яхту и одну пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя, спасли сторожевые катера в Черном море. Об этом «РИА Новости» рассказали в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Днем 24 мая из сочинского порта Нижняя имеретинская бухта в порт Гагры (Абхазия) вышла яхта «Валенсия» под флагом Доминиканы. На ее борту находились два человека. Через два часа судно подало сигнал бедствия. В 13 морских милях от берега у яхты вышел из строя двигатель, и вода начала поступать в машинное отделение. Волнение моря в момент происшествия составляло почти три балла, пишет телеканал «Звезда».

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На помощь терпящей бедствие «Валенсии» из Имеретинского порта вышла яхта «Куба», из Новороссийска — пограничный сторожевой корабль. Были развернуты командные пункты спасательных работ в Сочи и Новороссийске, пишет сайт kp.ru.

Отмечается, что «Куба» оказать помощь не смогла, поскольку в ней тоже возникли неисправности. В то же время крен на правой борт у «Валенсии» начал увеличиваться.

На помощь пришел подоспевший сторожевой корабль пограничников. Он поднял на борт двух человек с «Валенсии» и начал буксировку судна в порт Нижняя имеретинская бухта. Пришедший на помощь катер Росгвардии отбуксировал туда же «Кубу».

Спасательные работы были завершены в течение двух часов, пишет сайт 360tv.ru. Никто не пострадал, затопления яхт удалось избежать.

16 мая сообщалось, что два человека погибли, трое получили травмы в результате столкновения катеров в Саратовской области.

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