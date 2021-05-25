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Мэр Риги распорядился снять флаги IIHF в ответ на письмо Фазеля

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Мэр Риги Мартиньш Стакис распорядился снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) после получения письма от президента организации Рене Фазеля по инциденту с заменой флага Белоруссии.

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«Президент Международной федерации хоккея на льду потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Белоруссии были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги IIHF. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF», — написал Стакис на своей странице в Twitter.

В своем письме, направленном ранее в этот же день, Фазель указал, что федерация не приемлет самовольную замену флага Белоруссии администрацией города. По мнению главы IIHF, за действиями Стакиса стоят личные политические мотивы перед предстоящими через две недели муниципальными выборами.

«Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политики», — подчеркнул Фазель.

Он добавил, что организация аполитична.

В официальном заявлении IIHF говорится о том, что федерация сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира по хоккею в Риге. Помимо этого в IIHF добавили, что действия белорусского правительства не связаны с действиями игроков, которые выступают под флагом страны на этом турнире.

Накануне мэр Риги и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили красно-щеленый флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года на бело-красно-белое полотно, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников. Латвия ответила зеркально.

В свою очередь депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер раскритиковал замену госфлага Белоруссии, заявив, что это мерзко, а такие действия лишь испортят отношения между странами. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом назвала эти действия очень странной эмоциональной реакцией.

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