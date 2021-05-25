Пожарные локализовали крупный пожар в центре Москвы

В центре Москвы локализован пожар в старом здании. Для тушения был задействован вертолет Ка-32. Об этом 25 мая сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Ранее во вторник сообщалось, что площадь пожара в двухэтажном здании на Серебрянической набережной, которое находилось в процессе демонтажа, составляет 800 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Днем ранее в подмосковном городе Щелково было ликвидировано открытое горение на территории бывшей птицефабрики. Изначально сообщалось, что на территории птицефабрики загорелись деревянные палеты на открытой площадке

Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлечены 75 человек и 23 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.