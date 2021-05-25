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В Кремле надеются, что задержанную в Минске россиянку Сапегу скоро отпустят

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Россия рассчитывает, что власти Белоруссии в ближайшее время отпустят россиянку, которую задержали с рейса авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона», — заявил он журналистам во вторник, 25 мая.

По словам Пескова, для решения подобного рода есть оперативно работающие механизмы взаимодействия, в частности, положения Венской конвенции, что позволяет быстро решать подобные инциденты.

Также пресс-секретарь напомнил, что вопрос задержания российских журналистов в Белоруссии быстро решался путем «энергичных контактов» российского дипломатического представительства в Минске.

«На этот счет есть тесные контакты и по линии спецслужб, и по линии дипломатических ведомств», — подчеркнул он.

Ранее, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту воздушного суда был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

На следующий день российское посольство в Минске подтвердило задержание вместе с Протасевичем гражданки РФ Софии С., как позже стало известно, речь идет о Софии Сапеге.

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