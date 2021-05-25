Лавров назвал откровенным разговор Патрушева и Салливана

Разговор советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева был откровенным и касался разногласий в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом 25 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Разговор, который вчера состоялся у Николая Патрушева с Джейком Салливаном, касался всего спектра наших отношений точно так же, как мы это обсуждали за неделю до этого в Исландии с государственным секретарем [США] Энтони Блинкеном. И в том и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные и глубокие», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Днем ранее сообщалось, что Патрушев и Салливан встретились в Женеве. В пресс-службе Совбеза отметили, что данная встреча стала продолжением прошедших переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив приоритетное внимание темам стратегической стабильности, а также выразили уверенность в выработке взаимоприемлемых решений по ряду направлений.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник рассказала, что Салливан и Патрушев обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, а также подготовку к встрече лидеров России и США.

Ранее, 20 мая, в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова и Блинкена. По словам российского министра, первые очные переговоры были конструктивными. Лавров отметил, что в дальнейшем Москве и Вашингтону предстоит подготовить предложения для саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.