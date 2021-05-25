Погорельцы в поселке Дальний Иркутской области получили по 100 тыс. рублей

Денежная компенсация перечислена пострадавшим от пожара в поселке Дальнем Нижнеилимского района. Более 1,47 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Иркутской области.

14-ти погорельцам направили по 100 тыс. рублей в качестве единовременной денежной выплаты за утрату имущества, а также по 5 тыс. рублей на человека в виде материальной помощи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Пожар, который возник 19 мая в поселке Дальнем Нижнеилимского района, перешел на земли лесного фонда. Пожарные сумели остановить и ликвидировать возгорание на площади 0,1 га, не покрытой лесом. Предварительной причиной ЧП стал обрыв провода линии электропередачи. Возбуждено уголовное дело о халатности. От огня пострадали 42 дома.

Как стало известно 20 мая, спасатели ликвидировали пожар в поселке под Великим Новгородом, где сгорели 20 домов. Огонь уничтожил шесть жилых и 14 дачных домов, а также деревянную часовню. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь моментально охватывал другие дома. Общая площадь пожара составила свыше 3 тыс. кв. м. В МЧС уточнили, что спасатели сумели спасти от возгорания свыше 150 домов и предотвратить человеческие жертвы.