Трехлетний ребенок провалился в канализационный люк в центре Челябинска

Прокуратура начала проверку по факту инцидента с трехлетним ребенком в центре Челябинска. Малыш упал в открытый канализационный люк.

Инцидент произошел в сквере возле Южно-Уральского государственного университета. По словам родителей, мальчик гулял вместе с отцом. Ребенок побежал за голубями, наступил на край крышки люка и упал в колодец. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Как только мальчик провалился, люк закрылся.

На дне колодца не было воды, оборудования или арматуры. При падении ребенок получил ушибы и царапины.

Проверку по факту инцидента проводит прокуратура Центрального района. Правоохранительные органы дадут оценку действиям лиц, которые отвечают за содержание системы водоотведения.

15 апреля сообщалось о школьнице в Омской области, которая провалилась в яму, оставшуюся от общественного туалета. Ученица третьего класса могла утонуть, но ей на помощь пришел ровесник, который помог выбраться из ямы.