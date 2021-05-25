Эксперт оценила предложение Госдумы создать новую категорию льготников

Льготный земельный налог семьям, которые взяли под опеку ребенка, — не самое важное, чем можно помочь замещающим родителям, необходимо обратить внимание на детали такой инициативы. Такое мнение во вторник, 25 мая, выразила эксперт Общероссийского народного фронта Юлия Зимова.

Таким образом она прокомментировала письмо, направленное депутатом Госдумы Евгением Федоровым на имя главы Минтруда Антона Котякова, согласно которому семьям, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, следует начислять земельный налог на льготных условиях.

«Могу сказать, что это не самое важное, чем сейчас мы можем помогать замещающим родителям, но это тоже помощь. Вопрос будет, конечно, в тонкостях — а когда заканчивается договор опеки, то налог перестанет начисляться за этот год или с конкретного месяца? Этот и другие вопросы необходимо будет проработать. Но в целом такую льготу можно даже автоматизировать в современных условиях цирфровизации, чтобы родителям не нужно было ничего доказывать — тогда это будет удобно и доступно каждому», — сказала она в беседе с «Известиями».

1 мая президент Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

В законе также содержится перечень возможных кредиторов по договорам, на которые направляются средства для полного или частичного погашения в рамках мер господдержки.

7 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры использования материнского капитала в целях улучшения жилищных условий семей. Россиянам теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий, достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом являются собственностью гражданина.