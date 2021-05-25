Эксперт оценил заявление МИД Литвы о новых возможных санкциях ЕС против Минска

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов во вторник, 25 мая, рассказал «Известиям, что Евросоюз может действительно пойти на те радикальные меры в отношении Белоруссии, к которым призвал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Уже идут консультации, и уже есть поручения для технических служб ЕС разработать новый пакет санкций, в которые, в частности, может войти запрет на полеты «Белавиа». Хотя подобные решения вряд ли можно назвать адекватными и симметричными. Дело в том, что мы за эти два дня повспоминали все случаи с принудительными посадками самолетов — и оказалось, что против целого ряда стран, которые использовали подобный механизм, не только никаких санкций не применялось, они даже поощрялись, как, например, в случае с Украиной и разворотом авиасудна как раз «Белавиа» несколько лет назад», — отметил он.

По словам эксперта, в этом отношении можно говорить о политически мотивированных решениях Евросоюза, они вполне прогнозируемы. При этом Денисов обратил внимание на саму Литву, которая, несмотря на «архивоинственную риторику», продолжающуюся не первый месяц, по экономическому направлению никаких санкций или ограничений в отношении Белоруссии не вводила. Он добавил, что это связано с товарооборотом между странами, который составляет около $1 млрд.

«И Литва прекрасно понимает, что достаточно большое количество из этого миллиарда именно Литва зарабатывает на транзите белорусских товаров. Ведь белорусы до сих пор продолжают использовать порты Литвы как транзитный коридор. И тем удивительнее слышать все эти какие-то безумные заявления», — подметил Денисов.

Ранее в этот день глава МИД Литвы рассказал о том, что Евросоюз рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

Он подчеркнул, что должна быть начата серьезная дискуссия по формированию широкого списка белорусских компаний и физлиц, работа которых способствует финансированию государства. У Литвы есть возможность принимать определенные решения самостоятельно, но главный ответ должен быть международным, заключил Ландсбергис.

25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. По ее словам, санкции появляются без поводов, вне зависимости от событий.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.