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Новак допустил скорую регистрацию «Спутника V» в Саудовской Аравии

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Россия ожидает скорой регистрации препарата против коронавируса «Спутник V» в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совместной межправкомиссии во вторник, 25 мая, которая прошла в режиме видеосвязи.

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Новак подчеркнул, что вакцина хорошо зарекомендовала себя в борьбе с инфекций, на сегодняшний день она зарегистрирована в 66 странах мира.

«Ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и при определении необходимых для королевства объемах поставок», — сказал он, обращаясь к сопредседателю комиссии министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдель Азизу бен Сальману Аль Сауду.

Россия уже сейчас готова заключить соответствующие контракты, которые могут вступить в силу сразу после процедуры регистрации, отметил Новак.

Ранее, 21 мая, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты.

Препарат отличается безопасностью, легкостью транспортировки и хранения, отметила Голикова.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.

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