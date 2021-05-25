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В Москве впервые все новостройки оказались дороже 200 тыс. рублей за кв. м

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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента во всех округах «старой» Москвы превысила 200 тыс. рублей в апреле этого года. Об этом говорится в отчете компании «Метриум», опубликованном на ее сайте во вторник, 25 мая.

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Аналитики компании подчеркнули, что это произошло впервые за всю историю наблюдений. В среднем за месяц цена квадратного метра первичного жилья в столице выросла на 4%. В среднем квартира этого сегмента теперь стоит 12,28 млн рублей, в апреле 2020 года было 10,98 млн рублей. При этом средняя площадь такого жилья снизилась с 58,5 кв. м до 52,5 кв. м.

В последнем округе, в котором в марте сохранялся средний уровень цен ниже 200 тыс. рублей за кв. м, ЮЗАО, в апреле цена квадратного метра возросла до 210 тыс. рублей. В настоящее время это минимальный уровень средних цен среди столичных округов.

В СВАО средняя стоимость квадратного метра в новостройке массового сегмента составляет 218 тыс. рублей за 1 кв. м, в ЮВАО — 225 тыс. рублей, в ЮАО — 226 тыс. рублей, в САО — 240 тыс. рублей, в ВАО — 248 тыс. рублей, в СЗАО — 254 тыс. рублей и в ЗАО — 259 тыс. рублей.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая отметила, что застройщики перекладывают растущую себестоимость строительства на конечных покупателей и с осторожностью управляют объемом предложения, который только предстоит построить. Она рассказала, что сейчас в продаже всего 10 тыс. квартир в массовом сегменте, это очень мало и затрудняет выбор подходящего варианта для покупателя.

Ранее, 19 мая, «Известия» писали, что за 2020 год средняя стоимость новостроек в России выросла на 19%. Среди причин назывался ажиотажный спрос на квартиры из-за льготной ипотеки под 6,5% на новостройки, а также рост себестоимости стройки, который произошел в том числе из-за подорожания стройматериалов и дефицита иностранной рабочей силы, а также перехода на проектное финансирование.

В результате бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые должны простимулировать сокращение себестоимости квартир в новостройках на 15%. Соответствующая инициатива «Деловой России» подразумевает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.

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