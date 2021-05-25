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РФ предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики

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Россия предлагает Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики в третьих странах. Об этом сообщил во вторник, 25 мая, вице-премьер РФ Александр Новак.

«Другое перспективное направление — это сотрудничество в области реакторов малой мощности. Это новое направление, мы здесь предлагаем совместную работу формирования российско-саудовского партнерства для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран», — рассказал он на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.

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Новак также сообщил, что Россия умеет делать наземные, плавучие энергоблоки мощностью 35-55-200 мВТ.

«В случае вашей заинтересованности мы готовы представить соответствующие предложения по совместному сотрудничеству и в этом направлении», — отметил вице-премьер России.

Ранее, 1 апреля, российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы климата и «зеленой» энергетики.

В конце 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного атома. Соглашение было заключено между госкорпорацией «Росатом» и Научным центром атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы. В июле 2015 года госкорпорация «Росатом» предложила Саудовской Аравии проект атомной электростанции средней мощности.

Между Россией и Саудовской Аравией действует ряд межправительственных соглашений. В частности, подобные соглашения относятся к экономическим, политическим и военным темам. Кроме того, страны сотрудничают в области мирного использования атомной энергии.

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