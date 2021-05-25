Двое детей погибли в результате пожара в Дагестане

В Дагестане двое маленьких детей погибли в результате пожара в квартире, еще двое пострадали. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил РЕН ТВ.

Пожар вспыхнул ранее в этот день в квартире на пятом этаже в пятиэтажном жилом доме на улице Гамидова в городе Избербаш. В квартире находились четверо детей. Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии города, самому маленькому — три года, самому взрослому — восемь. Погибли трехлетняя девочка и семилетний мальчик, пишет «Москва 24». Они скончались в результате удушья от продуктов горения.

Двое из них выпрыгнули из окна на ковер до приезда спасателей, позднее выяснилось, что еще два ребенка скончались.

Пострадавших госпитализировали, пишет RT. Один ребенок находится в реанимации, второй — в хирургии, пишет «Пятый канал».

Пожар удалось локализовать на площади 60 кв. м. Позднее открытое горение было ликвидировано.

В Республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Устанавливается причина и очаг возгорания. Следователи опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительной версии, дети находились в доме одни. Как пишет сайт kp.ru, предположительно, один из малышей мог поджечь спальный матрас.

22 мая сообщалось, что пожар в Увинском районе Удмуртии унес жизни шести человек, в том числе четырех детей.