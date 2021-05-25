Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США

Двое детей погибли в результате пожара в Дагестане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дагестане двое маленьких детей погибли в результате пожара в квартире, еще двое пострадали. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил РЕН ТВ.

Пожар вспыхнул ранее в этот день в квартире на пятом этаже в пятиэтажном жилом доме на улице Гамидова в городе Избербаш. В квартире находились четверо детей. Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии города, самому маленькому — три года, самому взрослому — восемь. Погибли трехлетняя девочка и семилетний мальчик, пишет «Москва 24». Они скончались в результате удушья от продуктов горения.

Двое из них выпрыгнули из окна на ковер до приезда спасателей, позднее выяснилось, что еще два ребенка скончались.

Пострадавших госпитализировали, пишет RT. Один ребенок находится в реанимации, второй — в хирургии, пишет «Пятый канал».

Пожар удалось локализовать на площади 60 кв. м. Позднее открытое горение было ликвидировано.

В Республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Устанавливается причина и очаг возгорания. Следователи опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительной версии, дети находились в доме одни. Как пишет сайт kp.ru, предположительно, один из малышей мог поджечь спальный матрас.

22 мая сообщалось, что пожар в Увинском районе Удмуртии унес жизни шести человек, в том числе четырех детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021