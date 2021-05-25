Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 800 кв. м

Огонь в старом доме в центре Москвы, распространился на площади 800 кв. м. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в двухэтажном здании на Серебрянической набережной, которое находилось в процессе демонтажа, составляет 100 кв. м.

«Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 кв. м», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Днем ранее в подмосковном городе Щелково было ликвидировано открытое горение на территории бывшей птицефабрики. Изначально сообщалось, что на территории птицефабрики загорелись деревянные палеты на открытой площадке

Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлечены 75 человек и 23 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.