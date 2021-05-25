Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США
Сюжет:

В США призвали к продолжению расследования происхождения COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава минздрава США Хавьер Бесерра призвал к проведению второго этапа расследования происхождения нового коронавируса. Об этом 25 мая он заявил в ходе обращения к участникам министерской встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

«Вторая фаза исследования происхождения COVID-19 должна быть прозрачной, научно обоснованной, она должна обеспечить международным экспертам независимость для полной оценки источника вируса и первых дней вспышки», — передает Reuters.

Ранее, 20 мая, в комитете палаты представителей США по разведке рассказали о «косвенных доказательствах» в подтверждение информации о том, что утечка коронавируса произошла из Уханьского института вирусологии.

В пример представители США привели информацию о том, что еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности». Помимо прочего ученые, участвовавшие в разработке вируса, в 2019 году были замечены с симптомами, которые в настоящее время наблюдаются при заболевании COVID-19.

Между тем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые неоднократно опровергали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

В ноябре прошлого года директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что эксперты ВОЗ не исключают, что первичных заражений коронавирусом было несколько. В организации допустили, что само заражение происходило от разных носителей и в разное время. Вместе с этим Райан выразил уверенность в существовании случаев COVID-19, которые предшествовали событиям на рынке в Ухане.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продаваемых на одном из рынков города. Также в качестве первичного источника заражения называли панголинов. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021