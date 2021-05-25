В США призвали к продолжению расследования происхождения COVID-19

Глава минздрава США Хавьер Бесерра призвал к проведению второго этапа расследования происхождения нового коронавируса. Об этом 25 мая он заявил в ходе обращения к участникам министерской встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Вторая фаза исследования происхождения COVID-19 должна быть прозрачной, научно обоснованной, она должна обеспечить международным экспертам независимость для полной оценки источника вируса и первых дней вспышки», — передает Reuters.

Ранее, 20 мая, в комитете палаты представителей США по разведке рассказали о «косвенных доказательствах» в подтверждение информации о том, что утечка коронавируса произошла из Уханьского института вирусологии.

В пример представители США привели информацию о том, что еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности». Помимо прочего ученые, участвовавшие в разработке вируса, в 2019 году были замечены с симптомами, которые в настоящее время наблюдаются при заболевании COVID-19.

Между тем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые неоднократно опровергали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

В ноябре прошлого года директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что эксперты ВОЗ не исключают, что первичных заражений коронавирусом было несколько. В организации допустили, что само заражение происходило от разных носителей и в разное время. Вместе с этим Райан выразил уверенность в существовании случаев COVID-19, которые предшествовали событиям на рынке в Ухане.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продаваемых на одном из рынков города. Также в качестве первичного источника заражения называли панголинов. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.