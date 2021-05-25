Отец россиянки Сапеги назвал неясными причины ее задержания в Минске

Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул пока с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны. Об этом мужчина во вторник, 25 мая, рассказал «РИА Новости».

Со слов адвоката дочери он пояснил, что россиянку направят в главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии. Дудич добавил, что находится в контакте с российским посольством по данной ситуации.

Правовой статус россиянки пока не обозначен, не названо, что ей инкриминируется в вину. В среду истекут 72 часа, по истечении которых ее или освободят, или изберут меру пресечение.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят задержанную россиянку. По его словам, при возникновении подобных ситуаций Россия всегда предоставляет необходимую консульскую, юридическую и правовую помощь.

24 мая российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Сапеги. Им рекомендовали адвоката для дочери.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Софьей Сапегой задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.