Более 10 лесных пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

За последние сутки в Красноярском крае потушили 12 лесных пожаров площадью почти в 380 га. Как сообщили в краевом Министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний были зафиксированы на территории Кежемского, Абанского, Богучанского, Большемуртинского, Дзержинского, Нижнеингашского, Тюхтетского и Емельяновского районов.

В борьбе с огнем приняли участие 197 специалистов Лесопожарного центра, 17 единиц техники и четыре воздушных судна. В настоящее время специалисты работают над тушением одного возгорания площадью в 57 га — очаг находится в Туруханском районе. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.ru.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ намерена создать в Сибири исправительный центр для осужденных по лесовосстановлению. Об этом сообщил 20 мая директор ФСИН России Александр Калашников. «Очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят, и, к сожалению, очень тяжело их потом восстановить. Мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири», — сказал он.