Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом говорится во вторник, 25 мая, на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны подчеркнули необходимость проведения всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами.

«В. Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации», — сказано на сайте МИДа.

Лавров и Макей также обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе, условившись о регулярных контактах.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, Минску пригрозили санкциями.