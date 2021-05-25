Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США

Россия может рассчитывать на снятие некоторых раздражителей в отношениях с США. Такое заявление во вторник, 25 мая, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что в Москве позитивно относятся к предложению Вашингтона о встрече российского и американского лидеров, и решение по данному событию вскоре будет объявлено.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

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