Лавров анонсировал принятие решения по саммиту Россия — США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 мая заявил, что решение по проведению саммита президентов США и РФ будет объявлено в ближайшее время.

«Мы позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго: наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальты.

Американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

24 мая Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выбор конкретного места для переговоров является техническим решением, важен сам факт встречи. Также представитель Кремля рассказал, что вопросы, касающиеся стабильности, являются неотъемлемой частью переговоров России и США и будут обсуждаться на всех уровнях.

Песков добавил, что окончательное решение о встрече с Байденом Путин примет лично, после этого появится официальная информация.

Тогда же издание Tages-Anzeiger распространило информацию, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии. Отмечалось, что точное время и место встречи глав государств все еще неизвестны, но, вероятно, саммит пройдет в ближайшие две недели в Женеве.

Такие же данные о месте проведения встречи приводил и журналист американской телекомпании NBC Джефф Беннетт.