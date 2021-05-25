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Статус ОЭЗ присвоят участку в промзоне «Парнас» в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге намерены создать новую особую экономическую зону (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Кирилл Соловейчик.

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Как сообщает пресс-служба проекта ОЭЗ «Санкт-Петербург», статус присвоят участку площадью около 30 га, расположенному в промзоне «Парнас». Там планируется разместить новые высокотехнологичные пищевые производства. Территория получит статус ОЭЗ до конца года.

«Проект ОЭЗ «Санкт-Петербург» — один из важных инструментов промышленной политики города, благодаря которому создаются высокотехнологичные производства, новые рабочие места», — цитирует Соловейчика телеканал «78».

По его словам, также была значительно увеличена площадь территории «Новоорловская». В ближайшее время там стартует строительство инновационного центра, который станет объектом особой экономической зоны.

Ранее сообщалось, что центр инновационного развития предназначен для размещения резидентов ОЭЗ, их научно-исследовательских подразделений, офисных и производственных помещений. Площадь центра составит 18,7 тыс. кв. м. Работы планируется завершить до 22 января 2022 года. Стоимость контракта с подрядчиком составляет 931 млн рублей. Почти на такую же сумму был заключен договор на создание инженерной, дорожной и таможенной инфраструктуры ОЭЗ.

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