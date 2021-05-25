В Кремле оценили реакцию главы Коми на слова об обращении к Путину

Слова губернатора Коми Владимиры Уйбы были вырваны из контекста. Такое мнение 24 мая высказал во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова чиновника, возмутившегося из-за намерения жителей села Мутный Материк, которое попало в зону разлива нефти, обратиться к президенту Владимиру Путину.

«У губернатора есть недоброжелатели, они всё время выдергивают из контекста, вирусно начинают этим засорять интернет, очевидно, что это вырвано из контекста», — отметил Песков.

Представитель Кремля встал на защиту Уйбы, который во время встречи с местными жителями заявил: «Для чего меня избирали, чтобы потом Путину писать?» Песков отметил, что у глав регионов есть свои полномочия.

«Любой глава должен этим руководствоваться и принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», — заключил Песков.

Глава Коми 17 мая провел встречу с жителями села Мутный Материк, которое попало в зону разлива нефти. Там один из участников встречи продолжил обратиться к Путину, однако Уйба это предложение не оценил.

Разлив нефти произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный написал в Telegram, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

Во вторник стало известно, что «Лукойл Коми» завершает сбор разлившихся нефтепродуктов с поверхности воды реки Колвы.