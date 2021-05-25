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Эксперт оценил идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19

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Права интеллектуальной собственности способствовали обеспечению населения всего мира необходимым количеством вакцин, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

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«Обеспечение необходимым количеством вакцин населения всего мира для создания массового иммунитета от COVID-19 — это сверхзадача глобального здравоохранения. С целью повышения объемов производства вакцин рекордными темпами наращиваются производственные мощности международных и российских фармацевтических компаний в невероятно короткие сроки», — отметил он во вторник, 25 мая, в беседе с «Известиями».

Организация производства вакцин, по словам специалиста, является одним из самых высокотехнологичных процессов в современной фарминдустрии. Эта сфера требует наличия высококвалифицированного персонала с многолетним опытом работы, а также соблюдения стандартов безопасности и качества как со стороны разработчика и производителя, так и со стороны поставщиков компонентов и оборудования, как правило находящихся в разных странах, подчеркнул Шипков.

«При этом именно права интеллектуальной собственности способствовали столь стремительной разработке вакцин, в связи с чем рассматриваемая в рамках ВТО инициатива по временной приостановке механизмов защиты прав интеллектуальной собственности вряд ли сможет обеспечить повышение доступности лекарственной терапии, а также привести к существенному увеличению объемов производства. Более того, в определенном смысле это может иметь даже контрпродуктивное влияние», — заключил эксперт.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что РФ поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции.

5 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай выступила с предложением о приостановке действия патентов на препараты от COVID-19. По ее словам, американская администрация поддерживает отход от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.

Тогда же гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поприветствовал действия США. На своей странице в Twitter он назвал решение американской администрации «мощным примером лидерства Соединенных Штатов».

6 мая президент России Владимир Путин заявил, что в стране поддерживают идею о снятии патентной защиты с вакцины от коронавируса. Российский лидер считает, что в сложившейся ситуации надо думать не об извлечении прибыли, а о защите людей.

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