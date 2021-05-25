Эксперт оценил идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19

Права интеллектуальной собственности способствовали обеспечению населения всего мира необходимым количеством вакцин, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

«Обеспечение необходимым количеством вакцин населения всего мира для создания массового иммунитета от COVID-19 — это сверхзадача глобального здравоохранения. С целью повышения объемов производства вакцин рекордными темпами наращиваются производственные мощности международных и российских фармацевтических компаний в невероятно короткие сроки», — отметил он во вторник, 25 мая, в беседе с «Известиями».

Организация производства вакцин, по словам специалиста, является одним из самых высокотехнологичных процессов в современной фарминдустрии. Эта сфера требует наличия высококвалифицированного персонала с многолетним опытом работы, а также соблюдения стандартов безопасности и качества как со стороны разработчика и производителя, так и со стороны поставщиков компонентов и оборудования, как правило находящихся в разных странах, подчеркнул Шипков.

«При этом именно права интеллектуальной собственности способствовали столь стремительной разработке вакцин, в связи с чем рассматриваемая в рамках ВТО инициатива по временной приостановке механизмов защиты прав интеллектуальной собственности вряд ли сможет обеспечить повышение доступности лекарственной терапии, а также привести к существенному увеличению объемов производства. Более того, в определенном смысле это может иметь даже контрпродуктивное влияние», — заключил эксперт.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что РФ поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции.

5 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай выступила с предложением о приостановке действия патентов на препараты от COVID-19. По ее словам, американская администрация поддерживает отход от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.

Тогда же гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поприветствовал действия США. На своей странице в Twitter он назвал решение американской администрации «мощным примером лидерства Соединенных Штатов».

6 мая президент России Владимир Путин заявил, что в стране поддерживают идею о снятии патентной защиты с вакцины от коронавируса. Российский лидер считает, что в сложившейся ситуации надо думать не об извлечении прибыли, а о защите людей.