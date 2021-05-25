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Реконструкция пляжа на мысе Ахлестышева заморожена во Владивостоке

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Из-за отсутствия финансирования во Владивостоке заморожена реконструкция пляжа на мысе Ахлестышева. Поэтому на территории к началу сезона точно ничего не изменится.

«В этом году было запрошено 105 млн рублей. Но на благоустройство пляжа на Ахлестышева денег в этом году не выделено. На этой территории планировалось установить лежаки, сделать освещение, туалет, навесы, павильон, провести озеленение и работу с береговой линией», — пояснили в городской дирекции общественных пространств.

Как отмечает ИА PrimaMedia, в этом году во Владивостоке запланировано благоустройство еще шести территорий, в том числе пляжных зон в районе улицы Татарской и на Второй Речке.

Напомним, «сухой» фонтан строят на Центральной площади во Владивостоке. На месте есть котлован, сдать объект планируется к 1 сентября. Комплексное благоустройство центральной площади запланировано на следующий год. Специалисты работают над концепциями, внешний облик общественного пространства определят местные жители.

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