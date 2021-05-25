Белоруссия назвала абсудрным решение Киева о прекращении авиасообщения

Посольство Белоруссии в Киеве во вторник, 25 мая, направило ноту протеста в украинский МИД после решения страны прекратить авиасообщение.

Как отметили в диппредставительстве, решение Украины они считают абсурдным, так как разумных обоснований приведено не было.

«В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в МИД Украины ноту протеста. В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине», — отмечается в заявлении на сайте посольства.

Кроме того, в Белоруссии возмутились заявлениями официальных лиц Украины о якобы наличии угроз безопасности для граждан, находящихся на территории республики, и указали на провокации, направленные против белорусской дипломатической миссии, которые не пресекались Киевом.

В посольстве добавили, что рассчитывают на отмену решения, которое, по мнению белорусской стороны, имеет целью «нанесение экономического ущерба авиационной отрасли», и выразили надежду на возобновление уважительного межгосударственного общения, которое отвечает взаимным интересам.

Ранее во вторник на Украине заявили, что страна с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Госпогранслужба Украины уже получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в республику, в таможенных пунктах аэропортов. Решение принято из-за инцидента с самолетом Ryanair.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-з случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.